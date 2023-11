Android 14 arriva su altri due smartphone di Samsung e OnePlus

Android Auto si aggiorna alla versione 11 beta : tra le novità probabilmente la soluzione a qualche bug scovato in queste settimane. L'articolo ... (tuttoandroid)

La serie Samsung Galaxy S21 sembra aver iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 14 (One UI 6.0) per i modelli globali. Negli ultimi ... (optimagazine)

Galaxy A34: Arriva l’Aggiornamento Android 14 Stabile in Europa Il tanto atteso aggiornamento Stabile ad Android 14 per il Galaxy A34 5G è finalmente ... (windows8.myblog)

Galaxy A34 : Arriva l’Aggiornamento Android 14 Stabile in Europa

Lo standard open Qi2 ha l’allineamento magnetico come il MagSafe da cui deriva, grazie alla collaborazione di Apple per la realizzazione della ... (dday)

I caricatori wireless Qi2 pronti per la fine dell’anno. Arriva il “MagSafe” anche su Android

In modo abbastanza incredibile, l’azienda di Carl Pei è riuscita a portare l’app di messaggistica esclusiva degli iPhone sul suo Phone 2. Qui ... (repubblica)

Apple - Nothing e l’invidia sociale : iMessage arriva su Android

One UI 6 basata su Android 14 arriva sui Samsung Galaxy

La nuova interfaccia Samsung, One UI 6, basata su Android 14 è stata rilasciata su alcuni smartphone dell’azienda sudcoreana e per altri è in ... ()