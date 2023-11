Ancelotti | «La chiave è lo spogliatoio | ci sono professionisti seri e motivati»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023) Carlointervista da Sky al termine di Real Madrid-Napoli, terminata 4-2 per i blancos. «Felice della vittoria, partita aperta senza freni, un gioco aperto, molto aperto, da entrambe le squadre. Partita difficile, sembrava che stavamo pagando un po’ di stanchezza abbiamo trovato le energie finali».stravede per Nico Paz: «Nico Paz è giovane, abbiamo una generazione di 2004 con dei giocatori molto bravi. Loro posdare una mano». Bellingham sbaglia sul gol di Simeone? «Lì poteva essere aiutato da Mendy che ha stretto molto. Però insomma nessuno è perfetto». Come mai alla fine diventa difficile per le altre squadre che giocano al Bernabeu: «Ladi tutto questo è l’atmosfera che regna nellocon giocatori che, ...