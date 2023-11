Ancelotti | «Bellingham è un calciatore moderno Può migliorare con lo spagnolo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023)in conferenza stampa «ci sorprende in ogni occasione, in ogni partita, è un regalo per il calcio, non solo per i compagni e i tifosi del real Madrid» «Partita alla pari, molto difficile, Napoli ha mostrato buona qualità, siamo riusciti a gestire bene ripartenze da dietro, l’aspetto difensivo non sempre era così aggressiva come doveva essere, quando sembrava che non avesse energie per vincere, la partita ha dimostrato il contrario. Abbiamo avuto opportunità per fare meglio nel finale». Dopo la sconfitta con l’Atletico, dieci vittorie e due pareggi. «Penso che la partita contro l’Atletico ha messo in evidenza alcuni limiti, subito tre gol su cross, non eravamo in grado di controllare bene l’area con i due centrali, abbiamo cercato di rompere di più a livello laterale e di tenere i due centrali in area quando ci sono i cross. C’è ...