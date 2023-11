Amici 23 | Matthew e Holy Francisco vogliono lasciare la scuola | “Non ce la faccio!”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Come mostrato nell’appuntamento odierno con il daytime didi Maria De Filippi, due allievi hanno valutato l’ipotesi dila. Siachesono apparsi piuttosto delusi sull’andamento del loro percorso nel talent show. Per questo motivo, hanno confidato ai loro compagni di aver preso in considerazione l’idea di abbandonare il programma. Nello specifico,ha rivelato di sentirsi scoraggiato a causa del ‘flop’ del suo primo inedito, non riuscendo a trovare la motivazione per portare avanti la realizzazione del secondo. Il 23enne di Monza, passato dalla squadra di Rudy Zerbi a quella di Anna Pettinelli, ha detto: Io adesso mi ritrovo così, che manca poco tempo e non ho ancora un ca*zo in mano di prossimo, capisci? Ho un po’ di ...