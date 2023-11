Amici 23 anticipazioni puntata del 3 dicembre | news e spoiler

(Di giovedì 30 novembre 2023) Andiamo a scoprire ledelladi23 che andrà in onda domenica 3su Canale 5 L'articolo proviene da Novella 2000.

Anticipazioni Amici 23 del 30/12/23 : un allievo eliminato e uno va in sfida

Amici 2023 spoiler anticipazioni registrazione puntata 3 dicembre Tvblog

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 3 dicembre 2023: ospiti, prove e news | SPOILER SuperGuidaTV

Amici 23, anticipazioni 3 dicembre: Holden riammesso, Francisco fatto fuori dal talent

Le anticipazioni di questa domenica 3 dicembre, inoltre, rivelano che si è parlato anche del percorso di Holden, dopo che Zerbi lo aveva messo in discussione, sospendendogli la maglia. Il motivo

Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Simone viene convocato in presidenza e interrogato circa il ferimento di Ernesto: i suoi amici hanno testimoniato che poco prima i due avevano avuto uno scontro in palestra. In ospedale, dove era ...