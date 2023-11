Amici 23 | allievi nei guai e lezioni annullate | in due vogliono abbandonare

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il daytime di23 è tornato in onda con il suo appuntamento giornaliero proprio oggi, giovedì 30 novembre 2023, come sempre su Canale 5. Che cosa sarà accaduto durante la striscia quotidiana agli amatissimidella scuola? Ve lo spieghiamo qui di seguito.23, una nuova regola per gliA causa dei continui ritardi, la produzione ha deciso che per ogni infrazione commessa dagli alunni, la lezione verrà annullata. Questo è quello che è successo ad Ayle ed Holden durante la mattina. E poi al pomeriggio a: Holy Francisco e Petit. Per Holy questo è un gran problema visto che sta rischiando il suo posto all’interno della scuola. Non solo, più tardi la stessa cosa accade anche a Sarah che si è messa a piangere e ad urlare. Nei giorni successivi sono arrivate nuove infrazioni e quindi nuove ...