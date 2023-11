Amianto killer | la Corte d’Appello di Napoli conferma risarcimento milionario a operaio morto

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 30 novembre 2023). Ladi Appello dila sentenza di condanna di Fincantieri S.p.A. e Sait Spa aldel danno per il decesso dell’Angelo T. avvenuto per un mesotelioma da esposizione alle fibre diil 5 marzo 2016, a 72 anni, dopo grandi sofferenze. I familiari della vittima, la moglie Francesca, i figli Alfonso e Maria, hanno pertanto ottenuto un indennizzo parti a un milione di euro. La storia di Angelo, nato e residente con tutta la sua famiglia a Castellamare di Stabia è simile a quella di tanti altri lavoratori esposti ad agenti patogeni letali. L’uomo ha lavorato dal 1963 al 1995 per l’azienda Sait che forniva manodopera alla Fincantieri. Nello specifico ha svolto mansioni di manovale fino al 1966, pittore per due anni e poi ...