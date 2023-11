America’s Cup | Regata Preliminare Jeddah | Luna Rossa trionfa in gara-3

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Buone indicazioni e segnali incoraggianti pernelle regate preliminari diCup ain Arabia Saudita. In-3 l’equipaggio italiano, con al timone Ruggero Tita e il diciannovenne fenomeno Marco Gradoni, ha lasciato alle sue spalle, in seconda piazza, Orient Express Racing team. Terzo posto per Alinghi Red Bull Racing, che è riuscito a precedere INEOS Britannia. Quinto posto deludente invece per Emirates Team New Zealand, davanti solo al team newyorchese di American Magic (squalificato). Nella prima, cauta, i neozelandesi avevano conquistato il primo posto davanti a Ineos e. Nella seconda primo posto sempre per il Team New Zealand, con il team italiano quarto. Questa la classifica dopo le prime tre Fleet ...