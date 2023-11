America’s Cup | Luna Rossa inizia con un podio prezioso a Jeddah! Tita rimedia a una situazione difficile

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) I campioni in carica di Emirates Team New Zealand mettono fin da subito le cose in chiaro e si aggiudicano gara-1 a Jeddah, sede del secondo appuntamento con le Preliminary Regatta in vista della 37ma edizione dell’Cup. Il defender ha dominato la prima regata di flotta in Arabia Saudita con vento leggero, tra i 7 e i 10 nodi, riuscendo a non cadere mai dai foil e portando a casa 10 punti importanti in classifica. Peter Burling e compagni (Nathan Outteridge, Blair Tuke e Andy Maloney) hanno sbaragliato la concorrenza, trovando una partenza impeccabile e non concedendo spazio al tentativo di rimonta degli equipaggi avversari, che hanno accumulato distacchi abissali nell’arco dei 6 lati previsti. Tante difficoltà ma alla fine un buonnella prova d’apertura perPrada Pirelli, che strappa un ...