Amazon presenta Chatbot AI ‘Q’ per Aumentare la Produttività Aziendale

Leggi su windows8.myblog

(Di giovedì 30 novembre 2023)Introduce ilAI ‘Q’ per Ottimizzare laha annunciato il suo più recente progetto nel mondo dell’intelligenza artificiale: ilQ, alimentato dall’IA, progettato per offrire supporto alle aziende. Q è progettato per aiutare le imprese in vari compiti, come la sintesi di documenti lunghi o chat di gruppo, promettendo un aumento della. Il … ?