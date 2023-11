Altroconsumo | per il rilascio del passaporto tempi di attesa lunghi e costi alti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - A un anno dalla prima rilevazione,ha aggiornato l'inchiesta relativa ai passaporti, provando a prenotare un appuntamento per ilsulla piattaforma ministeriale che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all'interno della provincia. Dalle nuove rilevazioni suidiin 17 città (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia), effettuate il 14 novembre, emerge che non è cambiato nulla, anzi, la situazione è addirittura peggiorata in molte città. Dieci mesi dia Venezia, quasi otto a Bolzano, sette a Cagliari solo per avere l'appuntamento in questura per fare o rinnovare il. Inoltre, in ...