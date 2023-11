Almanacco del 30 novembre

Un consiglio indispensabile per il lavaggio delle scarpe in lavatrice Con il termine legumi si intendono i semi commestibili delle piante ... (fremondoweb)

Accadde oggi , l' almanacco del giorno : i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 800 " Carlo Magno arriva a Roma per ... (247.libero)

Almanacco del 28 novembre

Il vero nome di San Francesco era Giovanni. Sapete come mai fu mutato in Francesco? San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è conosciuto come il ... (fremondoweb)