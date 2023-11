Allegri | «Ho un contratto fino al 2025 Nella Juventus passano gli uomini ma il dna resta»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo la Champions, ritorna già il campionato. Domani sera si gioca Monza-. In conferenza stampa Massimiliano, allenatore della, presenta la sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Le parole diriportate da Tmw: Che partita servirà domani con un Monza imbattuto in casa? «Il Monza è anche l’unica squadra che l’anno scorso ci ha portato via 6 punti e a cui non abbiamo mai fatto un gol. Dobbiamo dare seguito al pareggio con l’Inter».su Danielo e Locatelli: «Danilo e Alex Sandro saranno a disposizione, Locatelli oggi valuteremo, è un problema di dolore, l’altro giorno ci ha dato una mano e oggi vediamo». Ancora su Locatelli. In caso di forfait? «Devo vedere oggi dall’allenamento, Nicolussi Caviglia ha fatto una buona partita ma era ...