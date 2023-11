Alle montagne servono più servizi per gli abitanti e meno infrastrutture turistiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nella rappresentazione dominante, le terre alte, quelle non baciate dal turismo e non comprese in qualche lista di eccellenza (Unesco, Bandiere Arancioni, Borghi più belli, ecc) vengono considerate alla stregua di una zavorra improduttiva, alla quale rispondere con compassionevoli aiuti a pioggia, che a volte si dimostrano più dannosi che utili. Il dibattito pubblico offre una rappresentazione molto parziale e stereotipata delle Alpi. Una postura ossessionata dal turismo, il “cosiddetto petrolio d’Italia”, unico motore economico che va sostenuto a discapito del resto. Ma ci sarà sempre più bisogno di abitare la montagna al di là del turismo, creando nuove economie, come, per esempio, quella della filiera del legno: 11,8 milioni di ettari sono boschi (ovvero quasi il 40 per cento della superficie del territorio italiano, e il doppio da inizio Novecento), ma continuiamo a importare ...