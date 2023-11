Alguacil sfida l’Inter | «Vogliamo vincere a Milano per arrivare primi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023), subito dopo la partita tra Real Sociedad e Salisburgo finita a reti inviolate, ha lanciato laalper l’ultima partita del girone di Champions League.LANCIATA ? Imanol, al termine di Real Sociedad-Salisburgo 0-0, ha avvisato anchein vista del match del 12 dicembre: «Sono molto contento e soddisfatto per il cammino. Ci teniamo molto, perché il gruppo era equilibrato, con grandi squadre, e non abbiamo perso nessuna partita, e siamo stati bravi a vincerle tutte. Adessoper passare da». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...