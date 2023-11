Alfonso Signorini svela nuovi concorrenti del GF | c’è Bisciglia? Cesara andrà via?

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 30 novembre 2023) In queste ore,ha risposto a svariate domande su Instagram relative soprattutto al Grande Fratello. In particolar modo, il conduttore si è soffermato suiche presto ci saranno all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra di loro ci sarà anche Filippo, come trapelato in questi giorni?ha chiarito tutto, ed ha speso anche delle parole suBuonamici, che ultimamente sta ricevendo molte critiche per il suo operato nel reality show. Ecco tutto quello che ha rivelato. Ecco cosa hatosuidel Grande Fratelloè stato un vero fiume in ...