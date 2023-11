(Di giovedì 30 novembre 2023)si tiene strettacome opinionista del Grande Fratello: il conduttore rompe il silenzio sui social In attesa di tornare alla conduzione del Grande Fratello con la puntata di sabato sera, il conduttoreha deciso di dare spazio alle curiosità dei suoi follower su Instagram. Il giornalista e direttore editoriale del settimanale Chi, che nei giorni scorsi ha anche deciso di sospendersi dall’albo dei giornalisti per iniziare una nuova avventura di sponsorizzazione sui social, ha preso la parola sul reality di Canale Cinque. Tante domande alle qualiha voluto rispondere accontentando i fan. Uno dei pensieri affrontati riguarda la presenza dicome opinionista. Un ...

Alfonso Signorini rimprovera Ilary Blasi per aver parlato del suo divorzio con Francesco Totti nel documentario disponibile su Netflix. Alfonso ... (movieplayer)

Unica - Alfonso Signorini ad Ilary Blasy "I panni sporchi si lavano in famiglia"

Con grande ironia Alfonso Signorini ha replicato a una domanda su Cesara Buonamici e Sonia Bruganelli. Le sue parole L'articolo “Perché non ... (novella2000)

“Perché non sostituisci Cesara con Sonia?” - la risposta di Alfonso Signorini

In questi giorni non si fa che parlare di Unica , il docu film di Ilary Blasi trasmesso su Netflix e nel quale la conduttrice svela dettagli e ... (blogtivvu)

Alfonso Signorini rimprovera Ilary Blasi per aver parlato del suo divorzio con Francesco Totti nel documentario disponibile su Netflix. Alfonso ... (movieplayer)

Unica - Alfonso Signorini a Ilary Blasy "I panni sporchi si lavano in famiglia"

Non sarà solo Greta Rossetti a varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello ! Nelle scorse ore, Alfonso Signorini attraverso il suo profilo ... (isaechia)

Alfonso Signorini si tiene stretta Cesara Buonamici come opinionista del Grande Fratello: il conduttore rompe il silenzio sui social In attesa di ... (361magazine)

Alfonso Signorini rivela : “Ecco perché non sostituirei Cesara Buonamici”

Grande Fratello, presto cinque nuovi concorrenti: Filippo Bisciglia non ci sar

In queste ultime oresi è intrattenuto su instagram per rispondere alle curiosità dei suoi numerosi follower. E in questa occasione ha anche rivelato che sabato prossimo oltre Greta Rossetti entrerà un'...

Alfonso Signorini sui nuovi ingressi al GF: Greta Rossetti giocherà la sua partita. Bisciglia Fake Fanpage.it

Grande Fratello, pagelle: Signorini diabolico (6), Greta prevedibile (4); Beatrice discutibile (4), Angelica f ilmessaggero.it

Alfonso Signorini rivela: “Ecco perché non sostituirei Cesara Buonamici”

Alfonso Signorini si tiene stretta Cesara Buonamici come opinionista del Grande Fratello: il conduttore rompe il silenzio sui social ...

Alfonso Signorini critica Ilary Blasi e il suo docu-film Unica: "Artefatta"

Alfonso Signorini ha duramente criticato Ilary Blasi e il suo docu-film Unica. Il conduttore si sbilancia e la domanda sorge spontanea: non erano amici