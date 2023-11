Alessandro Miressi | “Mi lamento meno | mai nuotato 47 6 a novembre | posso fare grandi cose”

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023)ha vinto i 100 stile liberi ai Campionati Italiani e ha staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il piemontese ha siglato un rimarchevole 47.61, disputando una prova di carattere e di eccellente gestione, con un passaggio a metà gara in 22.85 e un secondo 50 da 24.76, fermandosi a 16 centesimi dal già suo primato nazionale dopo che nella passata annata agonistica aveva faticato a esprimersi ai massimi livelli.ha analizzato la propria prestazione: “Sono molto contento. Dopo l’anno scorso burrascoso dove sono sceso sotto i 48” soltanto ai Mondiali, iniziare a farlo già adesso è tanta roba. Staccare il pass per le Olimpiadi è ancora meglio mi permette di stare più sereno e lavorare meglio per l’obiettivo finale. Dopo le gare degli altri giorni e di stamattina mi sentivo bene ...