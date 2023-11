Alessandra Mussolini sconvolta | Morto il padre di suo marito | era un padre affettuoso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il mondo dello spettacolo piange la perdita di un grande uomo. Abdoul Majid Tamiz, il compagno di lunga data di Maria Scicolone e figura paterna per le sue figlie,ed Elisabetta, ci ha tristemente lasciato. Tamiz, stimato cardiochirurgo iraniano, aveva 82 anni e la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite delle figlie di Maria Scicolone. L'incontro tra Tamiz e Scicolone risale agli anni '70, in ospedale, e da quel momento non si sono più separati. Le parole di, molto commossa, ha voluto rendere omaggio all'uomo che ha svolto il ruolo dinella sua vita: "È stato unesemplare e un...