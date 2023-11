Alessandra Ballerini e Yvan Sagnet al prossimo incontro sulla leadership democratica di Unimc

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 30 novembre 2023) MACERATA – Continuano gli appuntamenti del corso di formazione, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata in collaborazione con la Scuola Superiore Leopardi dell’Ateneo e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Macerata. Ilincontrò si svolgerà venerdì 1 dicembre alle ore 18, nell’Aula Magna della sede universitaria di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Arte a Roma, a marzo Robert Mapplethorpe in mostra Alberobello e la Festa dell’Amore Tutto sugli Stati Generali del M5S Al via gli Stati Generali del M5S L’Università di Pisa promuove un ciclo di eventi nel decennale del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 “Il gioco di azzardo: una prospettiva ...