Alcaraz fa un colpo pazzesco | l’avversario si inchina | i 30mila tifosi increduli – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Città del Messico, match di esibizione tra lo statunitense Tommy Paul e lo spagnolo Carlos, numero 2 al mondo. Nulla da segnalare, fino sesto game del secondo set. Dopo un bello scambio con discesa a rete di Paul,si inventa un passante colpendo la pallina mentre corre all’indietro e spendendola in lungolinea all’incrocio del rigore. Un, come dimostra la reazione del tennista americano, che si blocca e poi sidi fronte al gesto compiuto dal suo avversario 20enne.ride, ispettatori presenti in Plaza México sono: applausi, mani nei capelli, qualcuno si alza in piedi. La partita poi si è conclusa con un 7-6 6-3 a favore di. Un match di esibizione di fronte al ...