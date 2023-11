Alburni | abbattuto l’ecomostro simbolo delle opere pubbliche incompiute | al suo posto l’asilo nido

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSicignano degli. Un asiloche sarà realizzato grazie ai fondi ministeriali elargiti dal Pnrr al Comune di Sicignano degli, è l’opera pubblica che sorgerà in via Mario Pagano, nel comuneno dove sono in corso in queste ore, i lavori di demolizione dello storico ecomostro che da 47 anni dominava sul paesaggio cittadino. Per circa una cinquantina di anni infatti, il comune sicignanese ha annoverato nella sua geografia urbana, la presenza di una mega struttura in cemento armato che era stata realizzata con i fondi pubblici ed era destinata a diventare una scuola ma i cui lavori non erano mai stati portati a termine, lasciando così l’opera, con il manufatto in cemento armato, incompiuta. Ildi uno spreco di danaro pubblico per la cittadina tanto ...