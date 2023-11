Alberto Razzetti | “Volevo il record italiano | sembrava imbattibile Entro nella mischia | porto avanti misti e delfino”

(Di giovedì 30 novembre 2023)ha giganteggiato nell’ultima giornata dei Campionati Italiani, firmando il nuovodei 400. Il primato di Luca Marin crolla dopo 16 anni per mano del ribattezzato Razzo, capace di siglare un sontuoso 4:09.29 e di staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dopo aver già strabiliatogiornata d’apertura sui 200. Il riscontro cronometrico è notevole, visto che con questo tempo avrebbe conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali.ha analizzato la prestazione sfoderata a Riccione: “Sono contento, ci tenevo molto a fare bene anche questa gara. Ero indeciso fino a ieri se fare questa o i 200e penso di aver fatto la scelta giusta, ci ...

