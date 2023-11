Albert Londres | un reportage ‘gonzo’ dall’India

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Il problema di fondo dell’India va ricercato nel carattere degli inglesi. Se l’India fosse stata sotto un’altra dominazione si potrebbe dire che oggi, forse, non ci sarebbe una questione indiana. Che cosa rimprovera soprattutto l’indiano all’inglese? Di essere un tiranno? No. Di non fare quello che al posto suo un’altra nazione avrebbe fatto? No. Gli rimprovera di essere inglese. È nella relazione personale fra inglesi e indiani che bisogna captare l’atmosfera di malumore di trecentoventi milioni di esseri. Ciò che separa indiani e inglesi è l’astio contro il colore della pelle”. L’India di Gandhi, di(traduzione e note di Maurizio Gatti; O barra O Edizioni), è un importante documento storico che anticipa, in modo lucido, quelli che saranno i cambiamenti nel subcontinente: la crescente ostilità della popolazione locale nei confronti ...