Albanova | Salvatore Sarnataro è il nuovo allenatore

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMister(Savio)ritorna sulla panchina dell’. Una trattativa lampo, un vertice con i massimi dirigenti della società e quindi la stretta di mano per indossare i colori biancoazzurri già da domani (1 dicembre) per dirigere il primo allenamento con la sua nuova squadra.è un tecnico con grande esperienza, ha guidato – tra le altre – Puteolana, Pianura e Portici ed è reduce dall’esperienza con la Palmese. Ma “quando arrivano certe chiamate non puoi non dire subito di sì ha detto con gioia il neodell’. Si dice che “certi amori fanno giri immensi e poi ritornano” e così è stato perché “mi sono sempre sentito uno di famiglia – ha detto il neo trainer -, già in altre occasioni avevo avuto l’opportunità di ...