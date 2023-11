Al via il concorso per la riqualificazione dell' Ex-Seminario di San Massimo di Verona

(Di giovedì 30 novembre 2023) La Diocesi diha annunciato con entusiasmo l'avvio di undi idee per la'area'Ex-di Sandi. L'iniziativa è stata accolta con favore dalla comunità locale e mira a coinvolgere attivamente la popolazione nella riflessione su come trasformare uno spazio al momento semi abbandonato in un luogo di nuova vitalità e significato. Proprietaria'area insieme alvescovile, la Diocesi si è impegnata a ascoltare e valutare proposte innovative provenienti da ogni parte del mondo. La Fondazione San Zeno, ente non profit nato anel 1999, si è unita come sostenitrice del. La fondazione, guidata da Sandro ...

Unicusano - al via al concorso per la SSPL 2023/2024

Il 5 dicembre sciopero di medici e infermieri

...fatto unma nessuno si è presentato e ilribandito non ha avuto più domande.' Carenze anche in psichiatria e in pediatria , 'dove in tre si sono licenziati e altri due andranno'.

Concorso scuola 2023, Zangrillo conferma: “In via di definizione DPCM con ulteriori 14.438 posti” Orizzonte Scuola

Concorso scuola 2023, bando in arrivo, la domanda Formazione Anicia

Concorso Università Roma Tre: come fare ricorso

Concorso Università Roma Tre: con la pubblicazione di tre appositi avvisi all’interno del proprio sito web ufficiale, consultabili anche per via telematica all ...

Al via il Noir in festival a Milano con Pennac e De Cataldo

Per festeggiare l'avvio della 33a edizione di Noir in Festival che si apre domani a Milano per concludersi il prossimo 7 dicembre, la Direzione (Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova per l'Un ...