Aiuti umanitari a Gaza | Italia in prima linea | a Dubai con Meloni il primo team di medici

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’sin dalgiorno si è attivata nell’invio diverso la popolazione civile di. In accordo con i principali partner della regione e d’intesa con Israele, l’ha inviato due voli di materialeo, proveniente dalla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi. E la nave Vulcano, una nave ospedale della Marina militare, in particolare per la cura dei minori feriti a. Che – informa una nota di Palazzo Chigi – si prevede attracchi nei prossimi giorni (3 dicembre) nel porto di Al Arish in Egitto.: l’inSulla nave ospedale – informa il governo – è prevista anche la ...