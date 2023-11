Agricoltura | Ismea | Subito esaurita intera dotazione 2023 Fondo Innovazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - La prima edizione delper l'inha fatto registrare un boom di accessi che ha esaurito in pochissimo tempo l'disponibile per il. Lo rende noto l'segnalando che già a un'ora dall'apertura del portale erano state registrati più di 27.000 ingressi nel sistema, con oltre 4.500 domande in compilazione. Alle 14,30 il portale contava oltre 5 mila domande in compilazione con 776 domande convalidate (32,4% la percentuale di utilizzo dellafinanziaria nazionale e 48,68% di quella dedicata alle zone alluvionate). Alle 16,15 le domande convalidate avevano raggiunto il numero complessivo di 1.883 (di cui 1.696 a valere sullanazionale e le ...