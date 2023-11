(Di giovedì 30 novembre 2023) A un'ora dall'apertura del portale erano state registrati più di 27.000 ingressi nel sistema La prima edizione delper l'inha fatto registrare un boom di accessi che ha esaurito in pochissimo tempo l'disponibile per il. Lo rende noto l'segnalando che già a un'ora dall'apertura del portale erano

Ismea - agricoltura verso nuovo calo in valore anche in 2023

Ismea - agricoltura verso nuovo calo in valore anche in 2023

Ismea - agricoltura verso nuovo calo in valore anche in 2023

Agricoltura, Ismea: "Subito esaurita intera dotazione 2023 Fondo Innovazione"

...prima edizione del Fondo per l'innovazione inha fatto registrare un boom di accessi che ha esaurito in pochissimo tempo l'intera dotazione disponibile per il 2023. Lo rende noto l'...

Ismea: «Agricoltura verso un nuovo calo in valore anche nel 2023» Il Sole 24 ORE

Ismea, agricoltura verso nuovo calo in valore anche in 2023 Tiscali Notizie

Agricoltura, Ismea: "Subito esaurita intera dotazione 2023 Fondo Innovazione"

Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - La prima edizione del Fondo per l'innovazione in agricoltura ha fatto registrare un boom di accessi che ha esaurito in pochissimo tempo l'intera dotazione disponibile per ...

I soldi del Fondo Innovazione per l'agricoltura già finiti

Nella giornata di apertura delle domande già finiti i fondi a disposizione: oltre 69 mila utenti collegati da tutta Italia. Sarà possibile nei primi mesi del 2024 partecipare alla nuova edizione del F ...