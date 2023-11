(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – La prima edizione delper l'inha fatto registrare un boom di accessi che ha esaurito in pochissimo tempo l'disponibile per il. Lo rende noto l'segnalando che già a un'ora dall'apertura del portale erano state registrati più di 27.000 ingressi nel sistema, con oltre 4.500 domande

Ismea - agricoltura verso nuovo calo in valore anche in 2023

Ismea - agricoltura verso nuovo calo in valore anche in 2023

Ismea - agricoltura verso nuovo calo in valore anche in 2023

Ismea - agricoltura verso nuovo calo in valore anche in 2023

Ismea, agricoltura verso nuovo calo in valore anche in 2023

Condizionata anche quest'anno dalle anomalie del clima, l'si avvia a chiudere il 2023 con un contributo negativo all'economia nazionale, per ...quanto emerge dal report Agrimercati di...

Ismea: «Agricoltura verso un nuovo calo in valore anche nel 2023» Il Sole 24 ORE

Agricoltura, Ismea: "Subito esaurita intera dotazione 2023 Fondo Innovazione" Adnkronos

Agricoltura, Ismea: "Subito esaurita intera dotazione 2023 Fondo Innovazione"

Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - La prima edizione del Fondo per l'innovazione in agricoltura ha fatto registrare un boom di accessi che ha esaurito in pochissimo tempo l'intera dotazione disponibile per ...

I soldi del Fondo Innovazione per l'agricoltura già finiti

Nella giornata di apertura delle domande già finiti i fondi a disposizione: oltre 69 mila utenti collegati da tutta Italia. Sarà possibile nei primi mesi del 2024 partecipare alla nuova edizione del F ...