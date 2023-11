Aggressione e sequestro ad Ardea | Leoni FI | “Solidarietà alla vittima Donne non esitate | denunciate!”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 novembre 2023), 30 novembre 2023 – Eleonora, consigliera comunale e capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, nonché presidente della sezione dell’associazione di Forza Italia “Azzurro donna”, dopo l’increscioso episodio avvenuto nei giorni scorsi, in cui una donna è stata aggredita dal compagno procurandogli cinquanta giorni di prognosi (leggi qui), ha augurato pronta guarigioneIntanto, proseguono le indagini sull’accaduto da parte dei carabinieri della locale tenenza coordinate dprocura della repubblica di Velletri. Questo quello che scrive la presidente di “Azzurro donna” della sezione diEleonora Lori in un post sulla sua pagina Facebook: “Un altradi violenza…. Ho appreso dai giornali ciò che è accaduto ad ...