Aggiornamento sullo status di Bandido

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il talentuoso lottatore messicano, ed ex ROH World Champion,è ancora fermo ai box per infortunio. Il suo ultimo match risale ad un episodio di Rampage contro Konosuke Takeshita, lo scorso giugno. Dave Meltzer ha fornito unsul wrestler messicano.sembrava ormai pronto al rientro sul ring, ma il suo polso non è guarito bene, e di conseguenza dovrà operarsi nuovamente. Auguriamo auna pronta guarigione, in attesa di vederlo in azione nel 2024. Quale sarebbe la faida in cui vorreste vederlo coinvolto l’anno prossimo? L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.