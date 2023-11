AEW | Non solo CM Punk | IMPACT ci ha provato anche per Will Ospreay ma l’ha spuntata Tony Khan I dettagli

(Di giovedì 30 novembre 2023)haun altro colpo grosso, ma ha fallito. Dopo aver corteggiato a lungo CM, a seguito della rottura di quest’ultimo con la AEW e non immaginando un suo ritorno in WWE,Wrestling ha cercato di accaparrarsiprima della firma di quest’ultimo con la AEW, proponendo una cifra astronomica per Anthem, società proprietaria della federazione dal 2017. Nonostante i “sette zeri”ha rifiutato, lo scoop di PWInsider Secondo una fonte dentro la promotion di Nashville, PWInsider ha riportato un’incredibile offerta arrivata ada parte diWrestling, per convincere l’Aerial Assassin a firmare alla scadenza dei suoi impegni con la NJPW. ...

OTT Wrestling, i risultati di Showdown in Milan: Renzo Rose trionfa in Italia

... attualmente producer per la, ha sconfitto Sam Della Valle (accompagnato dal manager Vito ... Dove recuperare Showdown in Milan Per chifosse riuscito a presenziare all'evento, Showdown in Milan ...

AEW Dynamite 29/11/2023 Report (1/3) - Non ce la faccio, troppi ... World Wrestling

AEW Dynamite Report 29-11-2023 The Shield Of Wrestling

Sammy Guevara riceve l’idoneità per tornare a lottare

Sammy Guevara potrà presto tornare a lottare: da poco, infatti, ha ricevuto l'idoneità per tornare ad esibirsi sui ring della AEW.

CM Punk has a UNIQUE new clause in his WWE contract to avoid an AEW-like situation: Report

Former WWE and AEW champion The Second City Savior, CM Punk made his most anticipated return to WWE after almost a decade at the last event of this year - Survivor Series WarGames 2023. Punk left WWE ...