AEW | Dante Martin torna sul ring | Top Flight nuovamente insieme più Action Andretti

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo l’apparizione backstage di Collision,ha riunito i Topsul(con il fratello Darius), facendo squadra concontro gli Hardys e Brother Zay ieri notte in quel di Dynamite. Il trio ha ottenuto una vittoria proprio grazie ato finalmente suldopo il grave infortunio di Supercard of Honor. Ecco alcuni estratti dell’incontro presi dall’account X della AEW: Top.. Back and better than ever!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@lucha angel1 @Darius612 @pic.twitter.com/s8zuocETda— All Elite Wrestling (@AEW) November 30, 2023 I tre proseguiranno questa alleanza, una sorta di Top ...

Ad ALL IN uno dei momenti più belli per il pubblico è stato sicuramente la vittoria dell’AEW Women’s Championship da parte di Saraya , momento ... (zonawrestling)

Dante Martin è tornato a AEW Collision The Shield Of Wrestling

AEW Dynamite Report 29-11-2023 The Shield Of Wrestling

Alexa Bliss e Sammy Guevara danno il benvenuto al mondo alle loro primogenite

A distanza di qualche giorno l'una dall'altra, sono nate le due prime figlie dei wrestler assenti da tempo dai ring della AEW e della WWE ...

Mariah May Wants To Show AEW What She Can Do, Julia Hart Retains, Wardlow Wins | AEW Fight Size

- Jay White faced Swerve Strickland in an AEW Continental Classic Gold League Match. Strickland rolled White up and pinned him for the win.