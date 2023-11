AEW | Annunciata la data di Revolution e dell’ultimo match di Sting

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 30 novembre 2023) Questa notte a AEW Dynamite Tony Schiavone, The ICON e Ric Flair hanno annunciato che AEW2024, il primo PPV del 2024 della All Elite Wrestling, avrà luogo domenica 3 marzo presso il Greensboro Coliseum di Greensboro, North Carolina. A 36 anni dal combattimento che lo ha reso famoso,farà ritorno al Greensboro Coliseum per il suo ultimocome wrestler professionista. 1988 Ric Flair vs.2024has his final@RicFlairNatrBoy & @talk straight from the heart as on Sunday, March 3rd #AEW2024 will be LIVE on PPV in Greensboro, NC at the @Gbocoliseum!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/IeayCnhUiZ— All Elite Wrestling (@AEW) November 30, 2023