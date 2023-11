Adolescenza alla deriva

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 novembre 2023) In Italia quasi due milioni di ragazzini manifestano disturbi neuropsichici e malesseri esistenziali, e il fenomeno è in costante aumento. Ma i reparti specializzati che, negli ospedali, dovrebbero prenderli in carico sono troppo pochi. Così come mancano posti letto e personale preparato. Siamo al collasso. Letteralmente. L’altro giorno ho dovuto dimettere un sedicenne perché mi serviva il letto. Era ancora fuori controllo, lo abbiamo sedato e con il segno della croce lo abbiamo rimandato a casa». A parlare così è L.D., neuropsichiatra emiliana con un’esperienza ventennale nel servizio pubblico. Le fa eco la cronaca: a Chioggia un ragazzo di 13 anni autistico è stato ricoverato, per oltre un mese e mezzo, nel reparto di psichiatria con gli adulti per assenza di spazi e di organico. Intanto in tutta la Penisola - dSicilia all’Abruzzo, d...