Addio Shane MacGowan | morto a 65 anni la voce dei Pogues e dell' Irlanda

(Di giovedì 30 novembre 2023) Se ne va uno dei simbolia musica irlandese. A 65si è spento a Dublino: era malato da tempo ed era stato dimesso 8 giorni fa dall'ospedale, dove aveva ricevuto la visita degli amici Bono e The Edge degli U2. Era il leader e il paroliere dei, che seppero unire le radici folk'isola di smeraldo con la rabbia punk., con il suo volto irregolare e la sua passione per l'alcool ha scritto testi da vero poeta, cantando nei brania band le sofferenze del suo popolo tra immigrazioni e carestie ma sempre con ironia, come in una conversazione da pub. Immortale poi il suo duetto con Kirsty MacColl in Fairytale of New York, la canzone di Natale più amata ine nel Regno Unito.