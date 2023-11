Addio Giovanna | voleva fare la carabiniera

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) Un tragico incidente ha spezzato la vita diBrancati, una giovane di 21 anni, sulla nota autostrada A1 in Italia. La tragedia si è consumata sabato 25 novembre, quando, insieme a suo padre, stava viaggiando verso Ravagnese, in provincia di Reggio Calabria, partendo da Roma. L’incidente ha avuto luogo nel tratto tra Frosinone e Ceprano., che aveva recentemente sostenuto un concorso per entrare nell’Arma dei Carabinieri, era conosciuta per la sua allegria e il suo spirito giovanile. Don Paolo Ielo, suo ex insegnante di religione, la ricorda con affetto, sottolineando il suo carattere solare e la sua presenza luminosa durante gli anni scolastici al Liceo Scienze Umane Tommaso Gulli. Secondo le ricostruzioni, l’auto, guidata dal padre di, si è ribaltata e ha impattato violentemente ...