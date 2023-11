Addio a Franco Zuccalà | scomparso nella notte il famoso giornalista catanese

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pubblicato il 30 Novembre, 2023 E’, (30 novembre) all’età di 83 anni,. Originario di Catania, una lunga carriera in Rai e redattore per “La Sicilia”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Giornale” e “Tuttosport”; dal 2000 era editorialista della agenzia giornalistica Italpress. La redazione di Dayitalianews si stringe alla famiglia per la perdita di un amico e di un grande