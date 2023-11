Addio a Franco Zuccalà | il grande giornalista Rai

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nella quiete della notte, il giornalismo italiano ha perso una delle sue figure più illustri:si è spento all’età di 83 anni. Nato a Catania il 22 settembre 1940,ha segnato profondamente il mondo dell’informazione con la sua lunga e ricca carriera. La sua voce distintiva e la sua capacità di narrare gli eventi con una prospettiva unica lo hanno reso un punto di riferimento per gli spettatori e i lettori di diverse generazioni. La sua carriera in Rai è stata una pietra miliare, dove ha brillato nel ruolo di inviato speciale e ha contribuito a programmi di culto come “La Domenica Sportiva” e “Novantesimo Minuto”. La sua passione per lo sport si è intrecciata con la sua maestria nel raccontare storie, creando una combinazione vincente che ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico....