ADDETTI E ALLE PRESSE E ALLO STAMPAGGIO

(Di giovedì 30 novembre 2023) La risorsa verrà inserita in produzione e si occuperà di contribuire alla realizzazione del prodotto finito seguendone le varie fasi di esecuzione. Nello specifico la mansione sarà quella di carico scaricosu lamiera, operazioni di taglio, foratura e piegatura; inserimento parametri Si darà precedenza a profili in possesso di pregressa esperienza nel ruolo. Si privilegiano competenze meccaniche quali capacità di lettura del disegno tecnico, capacità di manutenzione dei macchinari oltreché manuali e conoscenza dei principali strumenti da banco. – Luogo di lavoro: Rosà (VI) – Orario di lavoro: su tre turni/ciclo continuo – Tipologia di contratto: somministrazione iniziale a tempo determinato con possibili proroghe