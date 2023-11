“Abitatori del tempo” | la mafia al tempo di internet | la rassegna letteraria salenitana ospita Gratteri

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 novembre 2023) “del. L’impegno civile della letteratura”, laorganizzata dalla Delia Agenziae dall’Associazione Culturale Mare Sole e Cultura in collaborazione con la Regione Campania, la Scabec, la Camera di Commercio di Salerno, e il patrocinio della Provincia di Salerno e della Fondazione Carisal, prosegue con un incontro dedicato alla criminalità 2.0. Martedì 5 dicembre, alle ore 18, nel Salone Genovesi della Camera di commercio di Salerno (via Roma, 29), ospite dellasarà Nicolaautore con Antonio Nicaso del volume “Il grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta” Mondadori. Dialoga con l’autore Oreste Lo Pomo, Direttore del TG3 Campania. In un mondo sempre più ...