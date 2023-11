A novembre è tempo di nuovi inizi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sono passati pochi giorni da quello che è uno dei momenti più importanti quando si parla di terra e agricoltura. L’11infatti si è celebrata la festa di San Martino, che da tanti anni ormai coincide con l’o della nuova annata agraria. Su un piano religioso, la Chiesa celebra in quella giornata il ringraziamento alla terra e a suoi uomini e le sue donne per il duro lavoro e per aver agevolato la creazione dei frutti della terra. Tradizionalmente questo era dovuto anche al fatto che tutti i contratti agricoli, un, venivano fatti partire da questa data. Ora le cose sono sicuramente diverse. È cambiato il modo di fare agricoltura, sono cambiati gli strumenti, ma le tradizioni restano e fanno parte di un mondo che, ancora oggi, è fortemente intriso di riti e di calendari da rispettare. C’è un qualcosa quasi di sacro in ...