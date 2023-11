A Napoli luminarie di Natale in ritardo | ansia dei commercianti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuticon l’affanno per ledi, con dicembre alle porte. Qui non si vedono, ma molte grandi città “sono illuminate già da 10 giorni” sottolinea Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercentie Campania. Ed è batticuore per il Ponte dell’Immacolata, primo grande test del turismo. All’origine c’è “un cortocircuito” ricorda Massimo Di Porzio, numero uno di Confcommercio. Come l’anno scorso, infatti, era pronto un progetto di Comune e Camera di commercio. L’ente camerale avrebbe dovuto erogare 2,6 milioni di euro. A far saltare l’intesa, tuttavia, sarebbe stato il mancato espletamento della gara del Comune. Il bando era condizione imprescindibile, prevista dal protocollo, secondo fonti camerali. Senza Camera di commercio, Palazzo San Giacomo ha ...