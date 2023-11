A Napoli la prima mostra in assoluto dedicata ai codici purpurei

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Inalla Biblioteca Nazionale dida venerdì 1 dicembre due manoscritti di rara preziosità integralmente in pergamena purpurea e vergati in inchiostri d'argento e d'oro: un Vangelo ravennate (ex Vindob. Lat. 3) contenente frammenti dei Vangeli di Luca e Marco, tra i più antichiconservati nei musei e biblioteche europee, risalente alla fine del V secolo d.C., e un Lezionario (ex Vindob. Gr. 2) databile al IX o a X secolo di committenza imperiale bizantina, come sembra suggerire il signum crucis con iscritto il nome"“Basilius", probabilmente un riferimento a Basilio I il Macedone o a Basilio II, entrambi appartenuti al convento di San Giovanni a Carbonara e, dopo varie vicende, pervenuti alla Biblioteca Nazionale di. "Di porpora e di luce. Forma e materia ...