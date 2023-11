A che ora lo sci alpino in tv | programma Beaver Creek e Tremblant | programma 1-3 dicembre | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di sci. Si apre ufficialmente la stagione della velocità al maschile, con gli uomini-jet che saranno protagonisti di una tre giorni di gare a; mentre al femminile doppio appuntamento per le specialiste del gigante in Canada a. Si gareggerà dunque nella serata italiana, con orari decisamente diversi rispetto a quelli soliti europei. Asono indue discese libere ed un superG. Nelle prime prove cronometrate il migliore degli azzurri è stato Mattia Casse. La Birds of Pray non è una pista amata dai discesisti italiani ed in particolare da un Dominik Paris che cerca comunque il riscatto dopo una stagione passata deludente. Attenzione anche a Florian ...