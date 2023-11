6 | AM | dopo aver prodotto artisti di fama mondiale | fuori col primo singolo ufficiale

(Di giovedì 30 novembre 2023) 6:AM è il nome d’arte di Albert Michael, producer e voce urban italo rumeno tedesco classe ’92. L’artista, da anni ormai residente in Germania, hadie,il suo ritorno con ilMhm Mhm (AEIOU), si ripresenta sulla scena con un nuovo brano al fianco di Trumen Records: San Francisco. Attrso suoni studiati ad hoc come la chitarra arpeggiante, l’artista miscela un tappeto sonoro tipicamente urban a un sapore latino, pop e dance. Lui stesso racconta: “Il brano parla di un posto immaginario dove non esistono i problemi quotidiani e, in qualche modo, parla del lavoro personale che ogni individuo deve fare per uscire dalla routine accettando rischi, paure e fallimenti. Quando ho pensato al titolo, non potevo che scegliere San ...

Come gonfiare un piumino lavato in lavatrice? Scopriamolo insieme. Leggi tutto Come fare per gonfiare un piumino lavato in lavatrice su Donne ... (donnemagazine)

2023-11-29 12:56:06 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: “Chi ... (justcalcio)

Pensione a 71 anni già nel 2024, chi rischia e perché

...un requisito contributivo quanto - ma solo per coloro che hanno maturato contributi solamente...in pensione a 67 anni Anche nel 2024 per l'accesso alla normale pensione di vecchiaia bisogna...

La reazione di Marc Marquez dopo aver guidato una Ducati per la prima volta: non servono parole Fanpage.it

Champions League, dopo aver battuto il Gasp al rientro a Napoli, Mazzarri si deve arrendere ad Ancelotti. Inter pazza a ... fiorentinanews.com

“Io ti salverò” al Gabbiano di Senigallia

Io ti salverò (Spellbound) sarà in programmazione al Cinema Gabbiano Domenica 3 dicembre alle ore 21.00, in versione doppiata in italiano, lunedì 4 dicembre alle ore 21.15, in versione originale ...

Anguissa "distrugge" Garcia, la reazione polemica di Capello

Negli studi di Sky Sport l'ex ct Fabio Capello non ha gradito le parole di Anguissa dopo Real Madrid-Napoli ... Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello non sembra aver gradito per nulla ...