10 libri di saggistica da scoprire a dicembre

Lucia Piani entra nell'ufficio stampa di Neri Pozza - Primaonline

Nel tempo libero, Lucia Piani ama leggere, soprattuttodi arte e archeologia, ascoltare podcast true crime, vedere film - meglio se horror - , andare a teatro e a caccia di tesori ...

Stabile il mercato dei libri di saggistica e narrativa Primaonline

Più libri più liberi: AIE inaugura il suo programma professionale il 6 ... Giornale della Libreria

Bancarella dei libri alla Panizzi: in vendita i volumi dismessi

un’opportunità irresistibile, a partire da domani, alla Biblioteca Panizzi. All’ingresso, infatti, sarà possibile trovare un nuovo servizio, ‘La bancarella dei libri’, che raccoglie i volumi dismessi ...

10 libri tattili per bambini da regalare quest'anno

I libri tattili per bambini sono testi con elementi sensoriali incorporati, progettati per coinvolgere il senso del tatto durante la lettura. Questi libri sono stati sviluppati appositamente per i ...