? LIVE! Atalanta-Sporting 1-0 | Scamacca porta in vantaggio la Dea al 23?

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023)1-0 Marcatori: 23?(3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners,, Lookman. A disp. Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Del Lungo, Holm, Zortea, Bakker, Adopo, Pasalic, Miranchuk, Muriel, Cissé. All. Gasperini(3-4-2-1): Adan; St. Juste, Diomandé, Inacio; Esgaio, Morita, Hjulmand, Matheus Reis; Trincao, Pedro Gonçalves; Gyökeres. A disp. Israel, Pinto, Coates, Quaresma, Neto, Nuno Santos, Essugo, Catamo, Moreira, Edwards, Paulinho. All. Amorim Arbitro: Oliver (Inghilterra) Ammoniti: 11? Inacio (S) per gioco falloso Espulsi: – Note: – I gol 23? –1-0,– L’attaccante scatta in profondità sul filo del fuorigioco e ...