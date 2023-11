Zls | Angelilli | “Istituito il tavolo Regione-Ministero della Coesione”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma, 29 novembre 2023 – Dopo alcune riunioni preliminari presso il, si è svolta inLazio la prima seduta ufficiale che haildi lavoro per la definizioneZls per il Lazio. Al, coordinato dalla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio e Artigianato, all’Industria e InternazionalizzazioneLazio, Roberta, hanno partecipato i dirigenti regionali e i dirigenti del. “Abbiamo avviato un’istruttoria molto concreta per accelerare i tempi, perché la Zls è una priorità, un tassello strategico da inserire nell’importante puzzle ...